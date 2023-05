Ministério da Justiça envia comitiva para resolver conflito de garimpeiros contra yanomamis

O Ministério da Justiça enviará uma comitiva para o território yanomami, em Roraima, nesta segunda-feira, 1º, após garimpeiros fazerem ataques a tiros na área. Um indígena de 36 anos foi morto e outros dois foram baleados na comunidade Uxiu, na tarde deste sábado, 29. Em estado grave, os feridos foram encaminhados às pressas para o Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista.

A comitiva incluirá o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, o diretor da Força Nacional, coronel Fernando Alencar e o diretor de Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire. Duas equipes da Polícia Federal já estão na área, onde ouvem testemunham e fazem perícias.

Apoio

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, disse que uma comitiva interministerial estava a caminho de Roraima para retirar os invasores da área e pediu apoio do Ministério da Justiça. “Ainda faltam muitas ações coordenadas até a retirada de todos os invasores do território”, afirmou ela nas redes sociais. “Solicitamos o reforço do MJ para investigação da PF sobre este caso.”

Em nota, o Ministério da Justiça informou que, além do trabalho da Polícia Federal, outras diligências estão em andamento “para identificar e prender os autores de crimes, enquanto as ações de desintrusão dos invasores das terras indígenas continuam no âmbito da Operação Libertação”.