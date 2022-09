Ministério da Justiça determina recall imediato de petiscos da Bassar Pet Food

O Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou a empresa Bassar Pet Food para que seja apresentado o recall compulsório dos petiscos para cães Bassar Snack Every Day e Bassar Dental Care. A decisão emitida na quarta-feira, 14, se baseia nos relatos de mortes de cães que ingeriram snacks da marca e na determinação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) de suspensão do uso de lotes de propilenoglicol, substância utilizada pela indústria na fabricação de alimentos para humanos e animais.

Na semana passada, a Bassar anunciou o recall de todos os produtos fabricados a partir de 7 de fevereiro deste ano.

Segundo o Ministério da Justiça, “a realização informal de recall, sem ampla divulgação e nos termos regulamentados pelos órgãos competentes, pode ser demorada e ineficaz, apresentando riscos aos consumidores e aos animais de estimação”.

Caso a determinação não seja cumprida, a empresa pode sofrer processos administrativos e a aplicação de sanções pela Secretaria Nacional do Consumidor da pasta. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, fornecedores que saibam dos riscos dos seus produtos e serviços após a introdução deles no mercado devem comunicar o fato imediatamente às autoridades e aos consumidores. Procurada pela reportagem, a empresa não respondeu aos contatos.

Em nota do dia 9 de setembro, a Bassar informou estar “extremamente consternada” com os relatos de contaminação de animais. “Somos os maiores interessados no total esclarecimento desse caso. Estamos fazendo tudo para que isso ocorra de forma rápida e transparente e colaborando com as autoridades na investigação da qualidade da matéria-prima distribuída por fornecedores no mercado de alimentação animal”, diz um comunicado da fabricante.

Análises preliminares do Mapa apontam para a contaminação do propilenoglicol com etilenoglicol, produto altamente tóxico para consumo que é geralmente utilizado para refrigeração, encontrado em motores, baterias, geladeiras e freezers. Os insumos contaminados usados nos petiscos foram produzidos pela fornecedora Tecnoclean Industrial Ltda, que diz ter adquirido a matéria-prima de uma importadora. O motivo da contaminação dos lotes utilizados pela Bassar está sendo investigado.

Morte de animais

Mais de 40 óbitos suspeitos de cães foram registrados em todo o País, de acordo com um levantamento da Polícia Civil de Minas Gerais. O consumo de etilenoglicol, mesma substância que causou a morte de 10 pessoas após a ingestão da cerveja Backer, em 2019, leva à insuficiência renal, sintoma identificado em animais intoxicados.

Segundo a polícia, os principais sintomas registrados nos relatos são vômito, diarreia, convulsões e prostração. A orientação, caso um tutor perceba esses sinais após consumo de produto da marca, é levar o animal imediatamente para atendimento veterinário e encaminhar o caso para a delegacia de sua cidade, levando o produto para perícia.

Para a realização do recall, pessoas que tenham comprado qualquer produto fabricado pela Bassar após o dia 7 de fevereiro de 2022 devem devolver os itens à loja, que deverá reembolsar o valor gasto mesmo se a embalagem já estiver aberta ou se parte do produto já tiver sido consumida.