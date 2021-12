Ministério abrirá consulta pública sobre vacinação infantil nesta quinta

O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira que abrirá uma consulta pública sobre a vacinação infantil contra a Covid-19 a partir da quinta-feira, mesmo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ter dado aval à vacinação.

Na segunda, o ministro Marcelo Queiroga havia dito que a “pressa é inimiga da perfeição” e que colocaria o tema para avaliação da sociedade.

A imunização de crianças de 5 a 11 anos com doses pediátricas da Pfizer já foi aprovada pela Anvisa, mas ainda não tem data para começar no Brasil.

A iniciativa, que tem base científica, foi criticada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro.

Segundo o texto publicado no período da manhã desta segunda-feira no Diário Oficial da União (DOU), poderão ser feitas contribuições a partir de terça-feira no site do Ministério da Saúde (https://www.gov.br/saude/pt-br), “para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas”.

As contribuições poderão ser enviadas à pasta até 2 de janeiro de 2022.