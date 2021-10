‘Minha dor não é mimimi’, diz pai de vítima da Covid à CPI

18 out 2021 às 15:44 • Última atualização 18 out 2021 às 17:41

Marcio relatou ter sofrido com a hostilidade reservada pelo presidente às vítimas da Covid – Foto: Edilson Rodrigues – Agência Senado

O filho de Marcio Antônio do Nascimento Silva, Hugo, faleceu de Covid em 2020. Emocionado, o depoente disse ter sido doloroso ouvir o presidente Jair Bolsonaro perguntar “e daí” sobre as vítimas da doença. Quando o País ultrapassou a China na quantidade de mortos pelo coronavírus, no ano passado, o chefe do Executivo disse: “E daí? Sou Messias, mas não faço milagres”.

Marcio relatou ter sofrido com a hostilidade reservada pelo presidente às vítimas da Covid. “Eu escutei no fundo do meu coração: ‘E daí que seu filho morreu?”, disse. “Acho que nós merecíamos um pedido de desculpas da maior autoridade do País”, completou.

O depoente disse ter ouvido a frase de Bolsonaro apenas três dias após a morte de seu filho. Ele também esteve presente na praia de Copacabana em 11 de junho de 2020, dia em que apoiadores do presidente invadiram e hostilizaram um protesto que colocava cruzes na areia em memória das vítimas da doença. “Era muita dor, muita tristeza. Quando vi aquela cena (de um homem derrubando as cruzes), pensei: ‘será que esse cara não vê que está pisando na cova do meu filho?”

“Não admito que outros pais achem isso normal, não é normal”, disse Marcio. “Minha dor não é ‘mimimi'”.

Para Marcio, o início da CPI da Covid foi um alívio. Ele relata ter sido um alento pensar que nem todas as autoridades diriam “e daí” para os óbitos em decorrência da pandemia. “O trabalho feito aqui, senhores senadores, eu tenho um grande agradecimento. Para mim, não importa o partido político dos senhores, o que importa é que meu Hugo não volta mais, mas tenho outros filhos e quatro netinhos”.

Com a voz embargada, Márcio narrou os últimos dias de vida de seu filho, quando ele começou a sentir cansaço e falta de ar. Ele disse ter acompanhado Hugo no hospital até o falecimento, e lembrou com pesar do dia em que teve de reconhecer o corpo do filho. “A última vez que o vi, ele estava dentro de um saco”.

O depoente criticou a postura do presidente e a demora para a aquisição de vacinas. Segundo ele, o que dói não é apenas o luto, mas o que veio após a morte de Hugo: “o deboche, a irracionalidade das pessoas, inclusive de amigos”. “Eu daria a minha vida para o meu filho ter chances de ser vacinado”, disse.

‘Fiz do meu luto uma luta’, diz mulher que perdeu pai e mãe para Covid

Kátia Shirlene Castilho dos Santos acompanhou a mãe em sua internação na Prevent Senior, em São Paulo, e o tratamento com base no kit Covid – Foto: Pedro França – Agência Senado

Katia Shirlene Castilho dos Santos, a terceira a depor nesta segunda-feira, 18, à CPI da Covid, detalhou aos senadores como foi perder o pai e mãe para a Covid-19. “Fiz do meu luto uma luta”, disse. “Faltou o trabalho do governo, que deveria ser mais sério”, avaliou no início da fala.

Ela contou que o pai contraiu a doença uma semana antes de poder se vacinar, em março deste ano. Ele faleceu enquanto a mãe de Katia estava internada, em São Paulo, em hospital da rede Prevent Senior.

“Ele não teve nenhuma despedida digna e isso aconteceu com muitos brasileiros”, disse ela após relatar que a irmã precisou auxiliar um funcionário da funerária a colocar o corpo do pai dentro do caixão. “Era tanto corpo que ela teve que colocar”, relembrou, emocionada.

A mãe de Katia, uma idosa de 71 anos, foi tratada com o chamado “kit Covid” após ser atendida por teleconsulta. “Não fizeram nenhum exame e acabaram mandando o kit Covid”, disse. A mãe era associada à Prevent há 15 anos. “Como você vai falar para uma idosa de 71 anos que confia no convênio, que aquele remédio que o médico mandou para ela, para cuidar dela, não estaria fazendo nada?”, questionou ela sobre o tratamento sem eficácia.

‘Vivemos tristes, com um ou outro momento de alegria’, diz órfã da Covid

Giovanna, que hoje é a chefe da família e cuida de sua irmã, diz viver com doações de parentes – Foto: Edilson Rodrigues – Agência Senado

Orfã da Covid, a jovem Giovanna Gomes Mendes da Silva, de 19 anos, perdeu a mãe e o pai por complicações da doença em um intervalo de 14 dias. Hoje, tem a guarda de sua irmã mais nova, de 10 anos, e diz passar por problemas psicológicos e financeiros. “Antes, vivia uma vida de alegria com alguns momentos de tristeza. Hoje, vivemos tristes, e uma ou outra coisa nos deixa alegres”, relatou nesta segunda-feira, 18, em testemunho à CPI da Covid.

Com a voz trêmula, Giovanna disse que sua mãe passou uma noite, durante a internação, com a máscara de oxigênio furada. “Trocaram, mas de qualquer forma o quadro dela se agravou”. Sua mãe ficou intubada por oito dias antes de falecer.

Dois dias depois, seu pai foi internado. Ele já havia se recuperado da Covid, mas tinha um câncer que se espalhou por seu organismo após a doença. “A gente não teve nem tempo de sofrer pela minha mãe, pois não podia ficar chorando na frente do meu pai”, disse a jovem. “Perdemos as pessoas que mais amávamos”.

Giovanna, que hoje é a chefe da família e cuida de sua irmã, diz viver com doações de parentes. A família de sua mãe, ela afirma, contribui com o pouco que possui. “Passamos a não ter nossos dois pilares e também não ter quem nos ajudasse”, afirmou.

‘Vivi uma guerra’, diz enfermeira do AM que não tinha EPI para atender pacientes

Mayra Pires Lima, enfermeira de Manaus, perdeu a irmã, que deixou quatro filhos, por conta do colapso no fornecimento de cilindros de oxigênio – Foto: Edilson Rodrigues – Agência Senado

A enfermeira obstetra Mayra Pires Lima iniciou seu testemunho à CPI da Covid destacando a situação de colapso enfrentada por seu Estado, o Amazonas, durante a pandemia. Ela comparou a situação enfrentada pelos profissionais de saúde no atendimento a pacientes com um cenário de guerra.

“Hoje, eu falo que vivi uma guerra, pois, muitas vezes, atendi pacientes sem proteção nenhuma”, disse. Mayra foi a segunda a falar aos senadores nesta segunda-feira, 18.

Segundo a enfermeira, durante todo o ano de 2020, os profissionais de saúde com quem ela trabalha tiveram que arcar com seus equipamentos de proteção individual (EPI’s). Ela agradeceu aos amigos que em várias ocasiões arcaram com os EPI’s que ela usou. “Porque nós não tínhamos nem essas máscaras”, afirmou.

No início do ano, a enfermeira contraiu a doença. Como consequência, outros membros da família também foram infectados, entre eles, a irmã, que morreu durante o colapso no fornecimento de cilindros de oxigênio em Manaus.

O momento mais emocionante do forte depoimento da enfermeira foi quando ela falou sobre os cuidados que teve com a irmã, quando esteve internada em Manaus. Também quando falou sobre os sobrinhos, que ficaram órfãos após o falecimento da mãe.

“Muitas vezes eu assumia a assistência de saúde da minha irmã porque nós tínhamos cinco técnicos de enfermagem para cuidar de 80 pacientes graves”, relatou Mayra aos senadores. “Só em Manaus nós temos mais de 80 órfãos da Covid. Só na minha família são quatro”, disse a enfermeira. “O que está se fazendo por essas crianças e por essas famílias?”, questionou Mayra.

Na avaliação da profissional, “um pouco de bom senso e um pouco de humanidade por parte dos gestores” teria dado um rumo diferente à pandemia no Estado.

Crianças órfãs

Após o depoimentos da enfermeira Mayra Pires Lima, o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), destacou que a comissão pretende criar uma pensão especial para órfãos de vítimas do novo coronavírus. Leia mais aqui.

“Estamos fazendo um projeto aqui para amparar as crianças órfãs”, disse o senador.

Em outro momento, o relator da comissão, Renan Calheiros (MDB-AL), detalhou que a proposta de benefício prevista em seu parecer deve ter o valor de um salário mínimo, que a partir do ano que vem passa a ser de R$ 1.192, para os órfãos, cuja renda familiar não permita a sobrevivência até completar 21 anos de idade.

Segundo Mayra, o auxílio seria “essencial”, mas “um salário mínimo não resolve muita coisa, mas já vai ajudar”, disse.

‘A vacina nunca vinha’, diz sobrevivente da Covid que perdeu seis parentes

Em tratamento com graves sequelas após ter contraído Covid, o depoente Arquivaldo Bites Leão Leite relatou à CPI ter perdido seis integrantes de sua família para a doença. Primeiro, dois de seus primos faleceram. Depois, um tio, um irmão e dois sobrinhos. “A vacina nunca vinha”, lamentou.

Segundo Arquivaldo, a morte de seu irmão levou sua família a ser ativa em protestos contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele diz que um de seus parentes chegou a ser preso por levar, em seu carro, uma faixa com os dizeres “Bolsonaro genocida”.

Enquanto estava acometido pela Covid, Arquivaldo sofreu um derrame e perdeu a audição de um dos ouvidos. Hoje, ele tem o equilíbrio comprometido e caminha com o auxílio de um andador. “Estou aqui hoje porque tive a oportunidade de tomar a vacina, enquanto meu irmão e outras 600 mil pessoas não tiveram”, disse.

O depoente também fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro, disse estar certo de que o mandatário cometeu um “genocídio premeditado” e lamentou que o chefe do Executivo tenha causado aglomerações e desestimulado o uso de máscaras.