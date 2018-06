Minas Gerais registra novos ataques a veículos

Ataques voltaram a ser registrados em Minas Gerais após mais de uma semana sem registros desse tipo. Na madrugada desta quarta-feira, 20, criminosos atearam fogo em dois caminhões de lixo na garagem da empresa que presta o serviço na cidade de São Sebastião do Paraíso, no Sul do Estado.

Um funcionário viu o fogo e acionou o Corpo de Bombeiros, que evitou que um dos veículos fosse queimado por completo. Peritos também estiveram na garagem levantando pistas que possam levar aos autores do crime, mas até a publicação desta matéria, ninguém havia sido identificado.

Em Alterosa, também no Sul do Estado, um ônibus municipal usado no transporte de pacientes foi queimado no pátio da prefeitura. O veículo estava na área do almoxarifado e funcionários do local conseguiram controlar as chamas.

A polícia acredita que os vândalos tenham pulado o muro para cometer o crime. Eles fugiram em seguida e também ainda não foram identificados.

PCC

No início deste mês, mais de 40 cidades mineiras foram alvos de ataques atribuídos ao PCC, sendo que a maioria deles tinha ônibus como alvos. Operações coordenadas pela polícia prenderam diversos suspeitos.