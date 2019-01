Militares israelenses avaliam como ajudar em busca por vítimas de mina da Vale

Uma equipe de militares israelenses que ajudará na busca pelas vítimas na mina da Vale em Minas Gerais chegou ao Gabinete de Crises, montado na Faculdade Asa, em Brumadinho, na tarde desta segunda-feira, 28. Segundo os israelenses, eles ainda vão avaliar o que é possível fazer para ajudar na operação de resgate.

Os equipamentos que o Exército de Israel trouxe ao Brasil já foram usados em escombros de outras tragédias, como as provocadas pelos terremotos do Haiti, mas nunca em uma lama tão densa quanto a proveniente da barragem da Mina do Córrego do Feijão.

Uma comitiva do Exército Brasileiro também chegou a Brumadinho com carros e caminhões. O objetivo é ajudar na retirada dos corpos das vítimas.