Metrô e trens de SP operam com 100% da frota

O secretário estadual dos Transportes Metropolitanos, Clodoaldo Pelissioni, afirmou que os trens do metrô e da Companhia Paulista dos Trens Metropolitanos (CPTM) vão operar com 100% da frota durante toda a operação desta sexta-feira, 25.

Tal operação só ocorre, em dias comuns, no horário de pico. O secretário afirmou ainda que 85% dos ônibus intermunicipais, que fazem a ligação entre a capital e as demais 38 cidades da região metropolitana, conseguiram circular nesta manhã.

Ônibus

O Terminal Grajaú, no extremo sul da cidade de São Paulo, está com movimento “muito abaixo do normal”. No local, apenas a empresa Cidade Dutra funciona parcialmente, enquanto a Transwolff, que opera com coletivos menores que trazem passageiros dos bairros, paralisou completamente a operação.

Neste terminal, um grupo de seis professoras aguardava duas colegas chegarem para dividir dois carros do Uber até a escola municipal em que lecionam no Jardim Myrna, distrito do Grajaú. Uma delas, que não quis divulgar o nome, veio de transporte público desde a zona leste. Enfrentou lotação, mas teve dificuldade apenas quando chegou de trem no terminal.