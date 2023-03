Metrô de SP faz greve e paralisa 4 linhas nesta quinta-feira

Em razão da greve dos metroviários, que começou à 0h desta quinta-feira, 23, quatro linhas da Companhia do Metropolitano do Estado de São Paulo (Metrô) amanheceram sem funcionamento. Estações que costumam iniciar a operação às 4h40 da manhã permanecem fechadas e sem previsão de abertura. Com as alterações, os ônibus circulam com a frota completa e o rodízio fica suspenso nesta quinta-feira.

Na estação Corinthians-Itaquera (zona leste), onde os portões para o acesso ao Metrô amanheceram fechados, era grande a movimentação de pessoas no início da manhã. A opção, além dos ônibus do terminal, é utilizar os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que estão funcionando normalmente.

Diversos passageiros – sem opções e sem saberem que as estações estão fechadas – se encontram nos portões sem outras formas de locomoção até o trabalho. Eles foram recebidos com placas de paralisação parcial dos funcionários.

Durante a madrugada, o Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo publicou um vídeo onde relatou um plano de contingência que teria sido sugerido pelo Tribunal do Trabalho enquanto as instituições não entram em consenso sobre as solicitações do sindicato. A proposta seria de “catraca livre”, quando é permitido aos passageiros o acesso livre nas estações com entrada e saída pela porta da frente.

“Vamos fazer uma assembleia para discutir sobre aceitar essa proposta de paz, desde que o metrô aceite. Para não prejudicar a população de manhã, a gente continua nosso movimento e (para que) o metrô e o Tarcísio (governador de São Paulo) paguem o que nos devem”, dizem os sindicalistas.

Entre as reivindicações, os metroviários pedem o fim da privatizações e terceirizações do serviço de transporte por parte do governo, o aumento de contratações por concurso público de novos servidores para ampliação do quadro de funcionários, e também o pagamento de um abono em troca da Participação dos Resultados e Lucros (PRL) que, segundo o sindicato, não foi repassada aos trabalhadores entre os anos de 2020 e 2022.

Até o momento, as duas partes ainda não entraram em um consenso. Em nota, o Metrô disse ter “empenhado todos os esforços para atender aos pleitos do Sindicato, em acordo com a realidade econômica da companhia”. “Essa realidade não possibilita o pagamento de abono salarial neste momento, já que a empresa teve significativas quedas de arrecadação pela pandemia e não teve ainda o retorno total da demanda de passageiros, se comparada a 2019.”

A companhia disse ainda que “cumpre integralmente com o Acordo Coletivo de Trabalho e com a regra estabelecida para a política de progressão salarial aos seus funcionários”.

Sobre a operação nesta quinta-feira, o Metrô disse que acionaria um plano de contingência “para garantir o funcionamento mínimo do sistema e conta com o bom senso da categoria para não prejudicar o transporte de milhões de pessoas”.

O que está parado e o que está funcionando?

Segundo o Metrô de São Paulo, as linhas paralisadas são:

– Linha 1-Azul

– Linha 2-Verde

– Linha 3-Vermelha

– Linha 15-Prata (monotrilho)

A CPTM destacou em nota que todas as transferências para as linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha também permanecem fechadas em todas as estações com conexão à companhia.

O serviço Expresso linha 10 que circula entre as estações Santo André e Tamanduateí também está suspenso nessa manhã “em razão da integração com o metrô da Estação Tamanduateí, da linha 10-Turquesa, estar fechada”, diz nota.

Em funcionamento estão:

As cinco linhas da CPTM, a ViaQuatro e a ViaMobilidade, dentre quais as linhas:

– Linha 4-Amarela (funciona normalmente nas estações da Luz e Barra Funda)

– Linha 5-Lilás

– Linha 8-Diamante (funciona normalmente nas estações da Luz e Barra Funda)

– Linha 9-Esmeralda

Além disso, os ônibus também circulam com 100% da frota e para quem sair de carro, o rodízio municipal de veículos permanece suspenso nesta quinta-feira, durante todo o dia, em razão da greve dos metroviários.

Continuam valendo normalmente o rodízio de placas para veículos pesados (caminhões) e as demais restrições:

– Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC)

– Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF)

– Zona Azul

– Proibições de circulação de veículos nas faixas e corredores de ônibus