Mergulhadores profissionais são investigados pela PF em esquema de tráfico de cocaína em navios

Segundo a PF, mergulhadores profissionais integravam o grupo criminoso e eram responsáveis por ocultar a droga nos cascos dos navios - Foto: Polícia Federal - Divulgação

A Polícia Federal (PF) cumpre quatro mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 24, contra um grupo criminoso responsável por envio de cocaína em navios para a Europa. A Operação Novos Rumos visa a combater o esquema de tráfico internacional de drogas. Cerca de uma tonelada e meia de entorpecente foi apreendida no decorrer das investigações no Estado do Rio.

Segundo a PF, mergulhadores profissionais – alvos de mandados de prisão preventiva – integravam o grupo criminoso e eram responsáveis por ocultar a droga nos cascos dos navios.

A operação está sendo realizada em endereços na capital, em Magé, e em Niterói. “A Polícia Federal deflagrou a Operação Novos Rumos, que visa a desarticular um grupo criminoso responsável pelo tráfico de cocaína em sua forma mais pura (cloridrato de cocaína) para a Europa, por meio de embarcações”, disse em comunicado.

Conforme as investigações, o grupo em questão – vinculado ao Comando Vermelho (CV), principal facção criminosa do Rio de Janeiro – tem como forma de atuação o armazenamento da substância entorpecente em depósitos localizados nas comunidades cariocas, para, posteriormente, enviar a remessa por meio de navios destinados ao continente europeu.

“Para ter acesso ao destino final dos navios de interesse, o grupo contava com o apoio de funcionários contratados do porto, que apresentavam as rotas das embarcações atracadas no porto do Rio de Janeiro”, afirmou a Polícia Federal.

Os bens apreendidos e demais documentos que vão colaborar com as investigação serão encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro.