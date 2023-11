Cotidiano Mercadante: Temos hoje no Fundo Clima R$ 650 mi, sobretudo de royalties do petróleo

O presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, informou que o Fundo Clima hoje tem um patrimônio de R$ 650 milhões, sendo a maior parte dos royalties do petróleo, e que uma parceria com o Ministério da Fazenda vai elevar os recursos disponíveis no banco para alavancar os investimentos para a descarbonização da economia.

“A Fazenda fez, o que eu quero parabenizar, a captação internacional de US$ 2 bilhões em bônus verdes para alavancar o Fundo Verde, e a Fazenda vai fazer o hedge dessa operação, então vamos ter taxa de 6,15%. É um recurso bastante interessante para acelerar a transição climática e a descarbonização”, disse Mercadante durante coletiva de imprensa para apresentar os resultados do banco no terceiro trimestre do ano, nesta sexta-frira, 17.

O executivo destacou ainda, que para enfrentar a crise climática é preciso investimentos, e a parceria entre o banco e a Fazenda vai ajudar a viabilizar esses investimentos.

Segundo o diretor do banco Nelson Barbosa, presente no evento, o BNDES teria capacidade de absorver os R$ 10 bilhões do bônus verdes, “se essa for a decisão do Tesouro”, afirmou.