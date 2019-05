Menino tem 60% do corpo queimado após encostar em cabo de alta tensão no RJ

Um menino de apenas seis anos de idade está internado em estado grave após ter sido eletrocutado por um fio de alta tensão no bairro Almerinda, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Adrian Cardozo da Silva estava em companhia de parentes quando recebeu uma descarga elétrica de um cabo de força caído na calçada, no último domingo, 28, de acordo com informações do portal G1. Ele teve 60% do corpo queimado.

De acordo com a direção do Hospital Estadual Alberto Torres, onde o menino está internado, o estado de saúde dele é gravíssimo. A Enel Distribuição Rio, concessionária responsável pelo fio de alta tensão que feriu a criança, lamentou o acidente e afirmou que está oferecendo assistência médica ao menino e apoio à família.

“A empresa está apurando as circunstâncias do acidente”, informou a Enel, por meio de nota.