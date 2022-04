Cotidiano Menina fica em estado grave após acidente com carro alegórico no Rio

Durante o primeiro dia de desfiles no Sambódromo, no Rio de Janeiro, no período da noite da quarta-feira, 20, uma menina de 11 anos ficou gravemente ferida após se envolver em um acidente com um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde comunicou que a criança passou por uma cirurgia na madrugada desta quinta-feira, 21, e que o estado de saúde é considerado grave. A vítima sofreu lesões severas nas pernas.

Logo depois do ocorrido, a menina foi socorrida no posto médico da Apoteose, montado no local. Em seguida, foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, localizado no centro da capital fluminense.

O acidente aconteceu na saída do Sambódromo, na Rua Frei Caneca. A vítima teria subido no carro alegórico da Escola Em Cima da Hora enquanto a mãe observava a passagem de outras agremiações na avenida. Neste instante, o veículo passou em um trecho estreito e as pernas da menina foram prensadas contra um poste. As informações foram confirmadas pelo jornal O Estado de S. Paulo.

A entrada dos desfiles da Série Ouro precisou ser adiada por cerca de uma hora por causa da perícia da Polícia Civil. Durante esse intervalo, a via ficou interditada.

Em 2017, um acidente grave com o carro alegórico da Paraíso do Tuiuti deixou ao menos 20 feridos na Marquês de Sapucaí.

Apesar do atraso, sete escolas de samba se apresentaram no primeiro dia do carnaval fora de época. Foram elas: Em Cima da Hora, Acadêmicos do Cubango, Unidos da Ponte, Unidos do Porto da Pedra, União da Ilha do Governador, Unidos de Bangu e Acadêmicos do Sossego.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Em Cima da Hora, mas até a publicação deste texto não houve retorno.