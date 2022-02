Menina de 8 anos tem cabelo cortado dentro de transporte escolar em Rio Largo, AL

“Está havendo negligência”, relatou a mãe de uma menina de oito anos que teve os cabelos cortados enquanto dormia em um transporte escolar público que leva alunos do 1º ao 5º ano. O caso aconteceu na última quinta-feira, 17, em Rio Largo, município a 25 quilômetros de Maceió. Segundo a mãe, o ato foi praticado por duas crianças que estudam na mesma instituição que a filha, na Escola Antônio Lins de Souza.

O comportamento introspectivo da garota acionou um alerta da mãe no mesmo dia. Mas ela só percebeu que tinham cortado a parte de baixo do cabelo da menina no dia seguinte, quando foi penteá-la para passearem. “Eu perguntei o que tinha acontecido, ela me disse que estava dormindo e viu duas meninas rindo dela”, conta a mulher. Foi neste momento que a garota se deu conta do que havia sido feito.

Com oito filhos, a mulher e o marido revezam o horário do expediente para cuidar da casa e das crianças. Mesmo com a rotina puxada, ela conta que sempre ficou atenta e afirma ser a primeira vez que um dos filhos é vítima de bullying no ambiente escolar. “Isso é um trauma, né?”

Na sexta-feira, 18, a filha mais velha procurou a direção do colégio para cobrar explicações sobre o caso. Ela diz que só teve posicionamento da instituição após publicar um vídeo mostrando o cabelo cortado da menina nas redes sociais. “Foi quando eles deram importância e vieram me procurar.”

Sobre a possibilidade de mudar a filha de turno ou de escola, ela descarta. “Eu quero que eles resolvam para que isso não aconteça com meus filhos e nenhuma outra criança”, destaca. A menina ainda não voltou para as aulas. “Ela ainda não está se sentindo segura”. Segundo a mãe, a instituição comunicou que vai dar um retorno sobre as decisões tomadas na quinta-feira, 24.

“A gente tem uma questão séria para resolver”, ponderou a mãe. Ela considera que a educação está sendo negligenciada, pois a violência praticada contra a filha foi naturalizada pelas demais crianças e adolescentes que presenciaram a cena. “Estamos pecando na questão da orientação”, e acrescenta “o transporte público é bom para os pais que trabalham, mas falta segurança”.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE RIO LARGO

“A prefeitura de Rio Largo, por meio da secretaria municipal de Educação (SEMED) informa que está apurando o fato mostrado na reportagem e que todos os ônibus escolares do município de Rio Largo possuem monitor escolar para levar os alunos com segurança até as unidades de ensino. Salientamos ainda o compromisso com os alunos da rede municipal, e reiteramos a disposição da equipe da SEMED para solucionar o ocorrido junto à família.”