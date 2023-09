Cotidiano Menina de 3 anos é baleada dentro do carro da família no Rio

Uma menina de 3 anos foi baleada na Rodovia Raphael de Almeida Magalhães, popularmente conhecida como Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, na região de Seropédica, na noite da quinta-feira, 7, feriado da Independência do Brasil. A rodovia liga Duque de Caxias a Itaguaí, na Baixada Fluminense.

A criança estava dentro do carro da família quando foi atingida pelo tiro.

Um dos disparos atingiu a coluna e a cabeça da criança, que foi encaminhada ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, onde segue internada em estado grave.

Segundo a prefeitura de Duque de Caxias, a menina, que não teve a identidade informada, deu entrada na rede municipal de saúde às 21h07 com perfuração em região cervical esquerda, além da lesão no couro cabeludo, que apresentava muito sangramento. “Deu entrada na unidade trazida por viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF)”, disse o município.

A direção do hospital acrescenta que, ao dar entrada na unidade, a menina foi avaliada pela neurocirurgia e pediatria, sendo realizados exames de imagem e de laboratório. Após avaliação, ela passou por uma cirurgia. A paciente está entubada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Rio afirma que o caso foi registrado na 48ª DP (Seropédica) e encaminhado à Polícia Federal, que dará continuidade às investigações. Procurada, a PRF ainda não se manifestou sobre a ocorrência.