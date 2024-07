Menina de 13 anos é encontrada morta sem roupas no interior de SP após dois dias desaparecida

A Polícia Civil aguarda resultados de exames para determinar a causa da morte de Karen Cristina de Oliveira, de 13 anos, e está ouvindo testemunhas e analisando imagens para identificar suspeitos do crime. O corpo da adolescente foi encontrado no último sábado, 13, sem roupas e com hematomas em uma área de mata em Ibiúna, no interior de São Paulo.

A adolescente estava desaparecida desde o dia 11, quando saiu de casa no fim da tarde para visitar o avô, perto de onde morava com os pais e com a irmã.

O local onde Karen foi encontrada fica próximo à Rodovia Teruo Konishi. A polícia ainda aguarda a conclusão de laudos para saber se ela foi abusada sexualmente. O caso é investigado pela delegacia da cidade.

Em uma rede social, o prefeito de Ibiúna, Paulinho Sasaki (PTB), escreveu que a cidade está em luto. “A tristeza e revolta que todos estamos sentindo neste momento é imensurável, estávamos esperançosos e torcendo que estivesse tudo bem”, diz o texto.

“As autoridades já estão trabalhando para que este caso seja investigado imediatamente. Que neste momento de dor, toda a família e amigos possam se sentir abraçados e consolados. Estamos em luto”, conclui a nota.