Menina de 12 anos levada em carro de aplicativo do Rio para o maranhão é libertada

Uma viagem em carro de aplicativo de mais de 3 mil quilômetros levou uma garota de 12 anos, sequestrada no Rio de Janeiro, até São Luís, no Maranhão, onde ela foi encontrada por policiais na terça-feira, 14, trancada em uma quitinete, e libertada. Segundo a polícia, um homem de 25 anos raptou a pré-adolescente (que era dada como desaparecida) na porta da escola em Sepetiba, na zona oeste, e a levou no veículo até a capital maranhense.

Os dois teriam se conhecido por meio de um aplicativo. O suspeito foi preso por sequestro e cárcere privado. A polícia investiga se houve crime sexual.

“Com as informações obtidas pela polícia do Rio e nossa equipe de inteligência, conseguimos chegar ao local do cárcere”, disse o delegado Marcone Matos, da capital do Maranhão, em entrevista à TV Globo. “Ela se encontrava trancada em uma quitinete no bairro da Divinéia. Estávamos tentando abrir a porta, quando ela abriu a janela. Percebemos que ela ficava trancada dentro da casa. Um crime de sequestro. Ela só tem 12 anos de idade.”

A investigação revelou que o homem trocava mensagens com a menina, por meio de um aplicativo de compartilhamento de vídeos, desde quando ela tinha 10 anos. Teria vindo ao Rio de avião para buscá-la. Ele a encontrou na porta da escola. A corrida no carro de aplicativo até São Luís custou R$ 4 mil.

A menina está abrigada na Casa da Mulher Brasileira, um centro de referência no atendimento a mulheres vítimas de violência na capital maranhense. Como ela é menor de idade e está sem documentos, os pais terão de ir a São Luís para buscá-la. Segundo a Polícia Civil do Rio, eles podem pedir ajuda ao Estado para custear as passagens.