Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 15 milhões nesta quarta-feira

Apostadores têm até as 20h desta quarta-feira, 3, para concorrer ao prêmio de R$ 15 milhões da Mega-Sena. O sorteio 2.139 será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. No concurso 2.138 do último sábado, 30, realizado em Pancas, no interior do Espírito Santo, ninguém acertou as dezenas 04, 13, 14, 21, 30 e 34, e o prêmio acumulou.

No dia 20 de março, ao acertar as seis dezenas, um apostador da Bahia levou sozinho quase R$ 33 milhões no prêmio do sorteio 2.135. Os números sorteados foram: 09, 23, 28, 40, 48 e 59.

A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 3,50, e pode ser realizada presencialmente, nas casas lotéricas, ou pelo sistema online de loterias da Caixa Econômica Federal.