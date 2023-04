Mega-Sena: ganhador de MG leva prêmio de R$ 61 milhões

Uma aposta da Mega-Sena feita em Pedro Leopoldo, município de Minas Gerais, acertou as seis dezenas do concurso 2587 realizado no sábado, 29, e levou R$ 61 milhões. Conforme a Caixa Econômica Federal, que opera as loterias do País, os números sorteados foram: 05-10-11-22-23-37.

Além disso, outros cinco apostadores acertaram cinco números e ganharam R$ 17 mil.

A estimativa de prêmio do próximo sorteio do concurso 2588, que será realizado na quarta-feira, 3, é de R$ 3 milhões.

Aumento no valor dos jogos

A partir deste domingo, 30, a Mega-Sena, a Lotofácil, a Quina e a Lotomania terão os preços reajustados, data de abertura dos respectivos concursos. Conforme anunciado anteriormente, a Caixa Econômica Federal fará reajustes de R$ 0,50 nos preços das apostas de seis modalidades. Timemania e a Dia de Sorte sofrerão alterações a partir dos concursos abertos no próximo dia 3.

Segundo o banco público, os novos valores refletem a atualização do valor monetário das apostas, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA).

Confira os novos valores

Mega-Sena passará de R$ 4,50 para R$ 5,00

Lotofácil passará de R$ 2,50 para R$ 3,00

Quina passará de R$ 2,00 para R$ 2,50

Lotomania passará R$ 2,50 para R$ 3,00

Timemania passará R$ 3,00 para R$ 3,50

Dia de Sorte passará de R$ 2,00 para R$ 2,50

Como jogar

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos seis números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para concorrer, você deve marcar de 6 a 5 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Em semanas especiais, ocorrem três sorteios, às terças, às quintas e aos sábados.