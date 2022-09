Mega-Sena acumula e vai pagar prêmio de R$ 300 milhões neste sábado

O concurso 2.525 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (28), no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 03, 20, 22, 37, 41 e 43. O próximo concurso 2.525, que acontece no sábado, deve pagar um prêmio de R$ 300 milhões, que seria o maior da história.

A quina teve 404 ganhadores e cada aposta vai receber o valor de R$ 43.914,62. Os 30.194 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 839,40.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia 1º, em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de 18 anos e preencher o número do cartão de crédito.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50. O sorteio é realizado sempre às 20h.

A probabilidade de uma pessoa acertar as seis dezenas varia de acordo com a quantidade de apostas. Para um jogo simples de seis números apostados, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de uma em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003.

Caso um único apostador receba o prêmio de R$ 300 milhões e decida fazer a aplicação na caderneta de poupança, que é hoje uma das aplicações mais simples no mercado financeiro, ele receberia o equivalente a R$ 2,040 milhões por mês.

A poupança está rendendo hoje 6,17% ao ano, mais a TR (Taxa Referencial). Isso significa que o rendimento deste ano está em 5,76% no acumulado até setembro e de 0,68% ao mês para depósitos que foram feitos a partir do dia 1º.