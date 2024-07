Brasil e Mundo Médica morre atropelada no canteiro central da avenida Berrini, na zona sul de São Paulo

Uma mulher morreu e outra ficou ferida em acidente de trânsito na Avenida Engenheiro Carlos Berrini, uma das mais movimentadas da zona sul de São Paulo, nesta segunda-feira, 1º. Elas caminhavam no canteiro central da via, que tem uma ciclofaixa, quando foram atropeladas por um carro por volta das 7h da manhã.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que aguarda resultado de laudos para esclarecer as circunstâncias do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista teve uma crise de hipoglicemia e foi socorrido a um hospital da região. O veículo ficou parado no meio da avenida.

A médica Karine Guimarães, de 35 anos, morreu no local. Ela estava caminhando até o trabalho quando foi atropelada.

A outra vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Albert Einstein com suspeita de traumatismo craniano e dores na lombar.

A Secretaria da Segurança Pública não informou se o condutor do veículo foi detido.