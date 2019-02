Média da rede paulista de ensino sobe, mas ainda está longe da meta

A média dos estudantes de todas as etapas da rede estadual de ensino em São Paulo aumentou, mas ainda está longe das metas estabelecidas pelo governo do Estado. No caso dos alunos do 9° ano do ensino fundamental (jovens de 14 anos), por exemplo, o desempenho é equivalente ao adequado para um estudante do 6° ano (de 11 anos).

Os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo (Idesp) foram apresentados nesta terça-feira, 12, pelo secretário estadual da Educação, Rossieli Soares.

Nos anos iniciais do ensino fundamental (de 6 a 10 anos), o índice ficou em 5,55. No ano passado, era de 5,33. A meta para 2030 nessa etapa é 7. Nos anos finais do ensino médio (alunos de 11 a 14 anos), o índice ficou em 3,35, ante 3,21 na divulgação passada. A meta para 2030 é de 6.

Já no ensino médio (de 15 a 17 anos), considerada a etapa mais crítica do ensino em todo o Brasil, o Idesp de 2018 ficou em 2,46, ante 2,36 em 2017. A meta para essa etapa é de 5.

Ex-ministro da Educação do governo Michel Temer (MDB), o secretário Soares reconheceu problemas. De acordo com ele, o crescimento é lento e alguns indicadores são preocupantes.