MEC divulga resultado da chamada regular do Sisu 2022

O resultado da primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2022 será divulgado nesta terça-feira. No site da plataforma, que reúne vagas no ensino superior público, o candidato poderá conferir a lista dos aprovados.

A primeira edição contará com 221.790 vagas de graduação. Conforme o Ministério da Educação (MEC), mais de 84,5% das vagas são para universidades e institutos federais. As matrículas dos aprovados na chamada regular devem ser feitas entre 23 de fevereiro e 8 de março. As vagas ofertadas são para 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições.

Os estudantes podem verificar as vagas oferecidas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização dos cursos. Também é possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das 125 instituições ao Sisu.

Lista de espera

O prazo para participar da lista de espera começa a valer nesta terça-feira e vai até 8 de março. A convocação dos candidatos pelas instituições terá início a partir de 10 de março.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC) por meio do qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que tenham obtido nota superior a zero na prova de redação e não tenham realizado a prova na condição de treineiro. Neste início de ano, as inscrições ocorreram entre 15 e 18 de fevereiro.

Cronograma

– 22/02: Resultado da chamada regular;

– 22/02 a 08/03: Prazo para participar da lista de espera;

– 23/02 a 08/03: Matrícula da chamada regular;

– 10/03: Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições a partir desta data.