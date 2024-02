MEC divulga lista de aprovados no Prouni 2024; saiba como consultar

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira, 6, a lista de estudantes aprovados no Programa Universidade para Todos (Prouni). Nessa modalidade, estudantes têm acesso a universidades particulares com bolsa de estudos a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os candidatos podem conferir a lista dos pré-selecionados pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior .

Os pré-aprovados têm até o dia 20 de fevereiro para entregar a documentação para comprovação de informações. Essa etapa é crucial para garantir a bolsa de estudos. A comprovação pode ser feita de maneira presencial ou online diretamente com a instituição a que o estudante foi pré-selecionado.

Neste ano, o Prouni ofereceu 406 mil?bolsas, número recorde. Desse número, 308.977 são destinadas a bolsas integrais, ou seja, com isenção total de mensalidade e 97.451 parciais que oferecem bolsa de 50% do valor. Elas são divididas segundo o seguinte critério:

– Bolsa integral: estudantes que comprovem renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio.

– Bolsa parcial de 50%: estudantes que comprovem renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até três salários mínimos.

Estudantes que não foram contemplados pela primeira chamada ainda podem aguardar outras opções oferecidas pelo Prouni. Uma segunda chamada será divulgada em 27 de fevereiro.

Além disso, de acordo com o calendário do MEC, estudantes terão possibilidade de se inscrever na lista de espera entre os dias 14 e 15 de março, com resultados divulgados dia 18 de março.