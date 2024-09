MEC anuncia aumento do teto para financiamento do curso de Medicina no FIES - O Liberal

Brasil e Mundo MEC anuncia aumento do teto para financiamento do curso de Medicina no FIES

O Ministério da Educação (MEC) anunciou uma série de atualizações no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), visando melhorar o acesso e as condições de financiamento para estudantes universitários em todo o País. Entre as mudanças, destaca-se o aumento do teto de financiamento para cursos de Medicina, que agora é de R$ 60 mil, uma elevação significativa em relação ao valor anterior de R$ 52,9 mil. Essa alteração vem em resposta às necessidades dos estudantes dessa área, considerada uma das mais concorridas e com maior demanda no cenário educacional.

O processo de inscrição no Fies também recebeu melhorias, com a introdução da possibilidade de os candidatos selecionarem até três opções de curso ou região de interesse. Essa flexibilização tem o objetivo de tornar o sistema mais adaptável às preferências e necessidades dos estudantes, ampliando as chances de obtenção do financiamento.

Além disso, o MEC retomou os processos seletivos para o preenchimento de vagas remanescentes e lançou uma campanha de renegociação de dívidas. Essa iniciativa resultou na renegociação de 352 mil contratos, representando um montante de aproximadamente R$ 16 bilhões. Com a extensão do prazo para adesão ao programa Desenrola Fies até 31 de dezembro, espera-se que mais estudantes possam se beneficiar da oportunidade de regularizar suas dívidas com condições facilitadas, incluindo descontos de até 99%.

Essas medidas fazem parte de um esforço contínuo do governo para fortalecer o Fies como ferramenta de inclusão educacional, garantindo que um número maior de brasileiros possa acessar o ensino superior.