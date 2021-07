Massa de ar polar chega ao Paraná amanhã e pode provocar geadas

São Paulo, 17/07/2021 – O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) e o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Estado (Simepar) divulgaram hoje, por meio do serviço Alerta Geada 2021, que uma forte massa de ar polar ingressa no Paraná. A partir de amanhã (18) até quarta-feira (21) há previsão de ocorrência de geadas no Estado.

Conforme o comunicado, amanhã há previsão de formação de geadas nas regiões sul, sudoeste e parte do centro-Sul do Estado. Na segunda (19) e na terça-feira (20), a meteorologia prevê ocorrência do fenômeno em todo o Estado, exceto no litoral. Na quarta-feira (21), geadas podem ocorrer na região sul do Estado.

O IDR e o Simepar destacam que, em virtude do alto risco de ocorrência de geada na região cafeeira do Estado recomenda-se: enterrio de mudas de café de até 6 meses de idade no campo; cobertura/aquecimento dos viveiros de café e chegamento de terra junto ao tronco de cafeeiros de 6 meses a 2 anos para a proteção de geada de canela.