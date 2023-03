Máscara deixa de ser obrigatória em ônibus e metrô de SP a partir de sexta-feira

Um dia após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) derrubar a obrigatoriedade do uso de máscara facial em portos e aeroportos do País, o governo de São Paulo retirou a exigência do uso da proteção no transporte público a partir desta sexta-feira, 3.

Conforme o Estado, a decisão foi tomada após reunião do Comitê Científico que assessora o governo. A proteção, porém, segue recomendada, sobretudo para públicos de risco específicos, como idosos e imunossuprimidos.

“Nós reconhecemos a importância das máscaras e a sua eficácia, principalmente na transmissão de doenças respiratórias. Entretanto, diante dos dados apresentados pelo Comitê, é seguro neste momento a retirada do equipamento sem prejudicar os serviços de saúde”, afirmou Eleuses Paiva, secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.

De acordo com o governo, o uso de máscara segue obrigatório nos serviços de saúde de todo o Estado, seja ele público, privado ou filantrópico.

Além disso, segue sendo especialmente importante o seu uso em transporte público por:

Pessoas com mais de 65 anos de idade

Pessoas com alguma imunodeficiência

Pessoas com comorbidades

Pessoas com sintomas respiratórios

A obrigatoriedade do uso de máscara havia sido retomada em novembro do ano passado no transporte público pelo governo do Estado e pela Prefeitura, após o aumento do número de casos de covid-19.

O governo estadual afirma ainda que o Comitê, assim como a Secretaria de Estado da Saúde, vem monitorando a evolução da pandemia diariamente com base nos indicadores de casos e internações, inclusive, considerando o impacto causado pelas festas de carnaval que, até o momento, não sugerem aumento significativo de casos. Dados de testes de farmácia, porém, já indicam alta recente de infectados.