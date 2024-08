Marinha emite alerta de ressaca para Santos e outras praias; ondas podem chegar a 4 metros

A Marinha do Brasil emitiu um alerta para a possibilidade de ressaca na faixa litorânea entre os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, com expectativa de ondas de até quatro metros entre as praias de Santos (SP) e São Mateus (ES). O risco está previsto até a noite desta quarta-feira, 14.

– Diante da condição climática, é importante evitar a prática de esportes aquáticos. O alerta é importante também para as comunidades de pesca, esporte e recreio, de acordo com a Marinha.

Veja a seguir as recomendações de segurança:

• Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

• Evitar a prática de esportes no mar;

• Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

• Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

• Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

• Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

• Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.