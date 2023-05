Marina sobre MP da reestruturação: trabalhamos para manter competências do Meio Ambiente

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta terça-feira, 23, que está trabalhando para manter todas as competências dos Ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas. Segundo a ministra, qualquer tentativa de desmontar o sistema nacional de meio ambiente é um desserviço, que pode trazer graves prejuízos para o País.

“Qualquer tentativa de desmontar o Sistema Nacional de Meio Ambiente brasileiro é um desserviço à sociedade brasileira e ao Estado brasileiro. Isso pode criar gravíssimos prejuízos aos interesses econômicos, sociais e ambientais do nosso país”, declarou a ministra, em fala a jornalistas após reunião no Palácio do Planalto.

Nesta terça-feira, o relator da medida provisória que reestrutura os ministérios no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Isnaldo Bulhões (MDB-AL), apresentou um parecer que esvazia as funções da pasta comandada por Marina. A pasta perderia, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural (CAR), que passaria para a alçada do Ministério da Gestão.

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e a Política Nacional de Recursos Hídricos também sairiam da influência de Marina. “Com todo respeito ao Congresso Nacional e autonomia que tem, vamos para o debate e para o convencimento com os senhores parlamentares, de que isso não ajuda o Brasil, nem agricultura, nem o desenvolvimento em absolutamente nada”, afirmou.