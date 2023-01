Marina Silva vai participar do Fórum Econômico Mundial, em Davos

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva participará do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, na próxima semana. A viagem de Marina foi autorizada em despacho publicado em edição extra do Diário Oficial da União desta quarta-feira, dia 11. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também irá ao Fórum Econômico Mundial.