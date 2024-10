Marina Silva afirma que se considera ‘a maior amiga do verdadeiro agronegócio’

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse nesta quarta-feira, 16, que se considera “a maior amiga do verdadeiro agronegócio brasileiro”. Segundo ela, foram as medidas de preservação do meio ambiente adotadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva que facilitaram negócios de empresários do agro brasileiro com “quase 200 mercados”.

“Em relação a essa questão de ser inimiga (do agronegócio)… Eu nem sei de onde vem isso. Eu me considero a maior amiga do verdadeiro agronegócio”, afirmou a ministra, durante audiência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. “O ministro Favaro [Carlos Fávaro, da Agricultura] diz que achava que nosso maior ativo é ter tecnologia, e de fato temos tecnologia agrícola, um povo vocacionado para agricultura, e de fato temos, grande quantidade de área de terra fértil, insolação e recursos hídricos Mas depois ele descobriu que nosso maior ativo é um clima equilibrado”, continuou Marina.

Segundo a ministra, “os verdadeiros amigos do agro são aqueles que não permitem que o agro seja associado a desmatamento”. “Uma ascendência do desmatamento de mais de 50%, como eu encontrei, depõe contra o agro. Ter reduzido o desmatamento em mais de 60% nesse 1 ano e 8 meses fez com que conseguíssemos abrir quase 200 mercados para o agro brasileiro”, completou.

Marina reforçou a necessidade de se reduzir o desmatamento e recuperar áreas devastadas na Amazônia.

Segundo ela, “a ciência está dizendo que se passar de 25% o desmatamento na Amazônia, vamos entrar em um processo de savanização, e aí não tem nada que segure o regime de chuvas, as secas, os incêndios”.

A ministra disse que “ninguém vai reconhecer isso (papel do Ministério do Meio Ambiente na ajuda ao agronegócio)” e que “não tem problema”. Em seu discurso de encerramento na audiência pública, Marina atacou o que chamou de “inimigos do agronegócio”, o que provocou críticas de congressistas da oposição.

“Os inimigos do agro são os que associam o agro à regularização de terra roubada da União, do Estado e dos municípios. Os inimigos do agro são os que são contra demarcação das terras indígenas e gostariam que os povos indígenas não tivessem um lugar ao sol. Os inimigos do agro são aqueles que acham que não precisam obedecer as leis, todos os que querem obedecer, inclusive as leis da natureza, são amigos do agro brasileiro”, declarou Marina.

A ministra disse, ainda, que a Polícia Federal está investigando os responsáveis pelos incêndios criminosos em todo o País nos últimos meses e que há 111 inquéritos abertos.