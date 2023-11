Marina diz que governo desenha mecanismo de preservação de florestas globais para levar à COP

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse nesta segunda-feira, 13, que o governo está construindo uma proposta para “possivelmente” apresentar na COP-28 direcionada à manutenção das florestas tropicais pelo mundo. A ideia é tentar angariar apoio na conferência a um mecanismo global que dê sustentação financeira a países que preservam suas florestas, com uma “remuneração justa”. Marina tratou do assunto em reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também participa das discussões sobre a proposta, que é encabeçada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A ministra disse que não poderia antecipar detalhes do desenho, ainda em elaboração, mas afirmou que Lula está “empenhado” em liderar a iniciativa, buscando mecanismos “inovadores” de financiamento para os países que mantém a preservação dessas áreas.

“Lula está empenhado em liderar essa iniciativa buscando mecanismos inovadores de financiamento para os países que tem floresta preservada possam ter remuneração justa pela preservação de suas florestas e os serviços ecossistêmicos que prestam para o equilíbrio do planeta (…) É um mecanismo global a partir de recursos que são disponíveis no mundo, para que mundo possa ajudar a preservar as florestas. Depende de adesão dos que têm recursos”, comentou.