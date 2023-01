Maria Izolda Cela é nomeada secretária-executiva do Ministério da Educação

A ex-governadora do Ceará, Maria Izolda Cela, foi nomeada para o cargo de secretária-executiva do Ministério da Educação. Izolda chegou a ser cotada para assumir a pasta, que acabou ficando com o petista Camilo Santana. O Decreto de nomeação está publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 19.