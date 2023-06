Maquinista da CPTM atira em dois colegas na Estação da Luz e deixa um morto

Um maquinista que trabalhava há 11 anos na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) efetuou disparos com arma de fogo em uma sala na área interna da Estação da Luz, no centro de São Paulo, neste domingo, 25, e atingiu dois colegas de trabalho. Após o crime, o homem fugiu e segue desaparecido.

De acordo com a CPTM, as vítimas foram socorridas, mas uma delas, um supervisor de tração, não resistiu ao ferimento e morreu na Santa Casa. A segunda, um maquinista, levou o tiro no pé, foi levado a uma unidade do Hospital Sancta Maggiore e está sob cuidados médicos.

“Lamentamos profundamente a trágica perda de um dos nossos colegas de equipe em um ato de violência chocante ocorrido ontem”, disse a CPTM no Twitter nesta segunda-feira, 26, ao decretar luto.

A ocorrência foi registrada no 2° DP, no Bom Retiro, e a CPTM disse em nota que está colaborando com a investigação policial para descobrir a motivação do crime e elucidar o caso. “A Assistência Social da companhia está dando suporte aos familiares do supervisor que faleceu e acompanhando o maquinista ferido. A CPTM conta com diversos programas de incentivo ao bem-estar, como avaliação e acompanhamento psicológico, que no caso dos maquinistas é anual e obrigatória, além do plano de assistência médica com direito a consultas psicológicas”, afirmou a companhia.