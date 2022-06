Major Carvalho, apelidado de ‘Pablo Escobar’ brasileiro, é preso na Hungria

A Polícia Federal (PF), em cooperação internacional com a Interpol da Hungria e a Polícia Judiciária de Portugal, anunciou ontem a prisão do narcotraficante Sérgio Roberto de Carvalho, conhecido no Brasil como Major Carvalho por ter sido, até 2018, oficial da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul.

O Ministério da Justiça do Brasil deverá pedir a extradição de Major Carvalho, que, entretanto, teria também contas a prestar à Justiça portuguesa. Classificado pela PF como “um dos maiores traficantes internacionais da atualidade”, Major Carvalho é chamado na Europa de “Pablo Escobar brasileiro”.

Segundo a imprensa lisboeta, ele deverá ser acusado por lavagem de dinheiro em Portugal, após a Polícia Judiciária ter encontrado no fim do ano passado ¤ 12 milhões dentro de uma van que estaria estacionada em um endereço de Lisboa ligado ao traficante.

Procurada pelo Estadão para confirmar sua participação nas investigações e a intenção de processar e punir Major Carvalho, a Polícia Judiciária não se manifestou. Já a assessoria de imprensa do Ministério Público de Portugal disse desconhecer o caso.

A Polícia Federal brasileira informou que a prisão decorreu das investigações desenvolvidas no âmbito da Operação Enterprise, deflagrada em 2020, que apreendeu R$ 500 milhões da rede criminosa da qual Major Carvalho era o líder. Foram expedidos mandados de prisão para ele e seus comparsas. Já processados anteriormente por tráfico de drogas, estavam há anos em fuga.

“No momento, a Polícia Federal adota as providências formais decorrentes da captura após as diligências policiais que culminaram nessa importante prisão”, informou a instituição. Em fevereiro, a imprensa espanhola publicou um verdadeiro enredo cinematográfico sobre o “Pablo Escobar brasileiro”, que tinha várias identidades falsas.

Usando o nome de Paul Wouter, ele vivia em Marbella e foi alvo de um pedido de condenação de 13 anos por parte da promotoria, pois foi ligado a um carregamento de 1.700 quilos de cocaína encontrados na Galizia. Mas o tribunal recebeu um atestado de óbito datado de 29 de agosto de 2020, que afirmava que Paul Wouter havia morrido de covid-19.

Foram as autoridades brasileiras, segundo a imprensa espanhola, que alertaram a Justiça que as impressões digitais de Wouter coincidiam com as de Carvalho – e acreditavam que o óbito era falso. Os investigadores julgavam que ele mantinha uma base em Portugal – como se verificou – e em Dubai ou Ucrânia -, mas acabou sendo preso na Hungria.

Mato Grosso do Sul

No Brasil, sobretudo em Mato Grosso do Sul, Major Carvalho é conhecido. Em 2018, depois de longo processo administrativo e jurídico, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) conseguiu expulsá-lo da Polícia Militar após condenação na Justiça Federal por tráfico de drogas. Mesmo assim, ele continuava tentando receber mais de R$ 1 milhão em aposentadorias, valor que o governo diz não ter pago.

Em nota enviada ao Estadão, o governo de Mato Grosso do Sul informou que Sérgio Roberto de Carvalho ingressou na Polícia Militar em 1980 e em 1996 pediu aposentadoria, que foi suspensa após a expulsão. “O major entrou com recurso no Tribunal de Justiça do e conseguiu reverter a decisão. Diante disso, pediu o pagamento do período em que a aposentadoria ficou suspensa. A ação ainda tramita na Justiça, mas como ele nunca se apresentou a aposentadoria foi cancelada”, explicou o governo estadual. Ele foi preso pela primeira vez no Brasil em 1997, quando já estava na reserva.

Prisão

Desde 2003, quando ainda estava preso no quartel da PM em Campo Grande (MS), Major Carvalho foi até a última instância da Justiça para tentar se livrar das acusações. Naquela época, o Supremo Tribunal Federal (STF) indeferiu, por unanimidade, pedido de habeas corpus em seu favor, quando ele havia sido condenado a 15 anos.

Nesse processo, foi acusado, segundo os arquivos do STF, de “ser chefe de uma organização flagrada com 237 quilos de cocaína no município de Rio Verde (MS)”. O então ministro relator, Nelson Jobim, disse que faltaram elementos para comprovar o que a defesa de Sérgio Roberto de Carvalho pleiteava – e o HC foi indeferido por unanimidade da Segunda Turma.

Há registro de outro habeas corpus negado no STF, em 2011, pelo então ministro Marco Aurélio de Mello, desta vez em processo sobre exploração de jogos de azar. Major Carvalho, que chegou a ficar em liberdade condicional entre 2005 e 2009, queria ser libertado, como ocorrera a outro réu envolvido no mesmo processo.

O pedido foi negado por que ele foi considerado “réu de alta periculosidade” por causa da condenação anterior por tráfico. Com o mesmo entendimento, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já havia negado o benefício.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.