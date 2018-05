Mais ônibus rodam no Rio nesta terça-feira

No Rio de Janeiro, houve melhora na oferta de transporte coletivo nesta terça-feira, 29, nono dia da greve dos caminhoneiros. O serviço BRT Rio, corredor expresso de ônibus articulado, informa que operou com 10 linhas no horário de pico de movimento, entre 5h e 9h.

O serviço conta com 125 ônibus articulados em todo o sistema a partir das 4h desta terça-feira, distribuídos pelos três corredores. Os serviços do eixo da Avenida Cesário de Melo e do trecho entre Madureira e o aeroporto internacional do Galeão, porém, permaneceriam interrompidos.