Mais duas estações em São Paulo adicionam marcas aos nomes; veja quais

Duas estações da Linha 9-Esmeralda, operada pela Via-Mobilidade, em São Paulo foram renomeadas e passam a ter agora marcas junto ao nome tradicional. A estação Jurubatuba agora é Jurubatuba – Senac, direito adquirido pela instituição de ensino, enquanto a estação Morumbi se torna Morumbi – Claro, em referência à empresa de telecomunicação.

O processo de alteração de placas de sinalização foi iniciado nesta semana, seguindo os critérios do processo de naming rights.

Este é um modelo de associação de marcas, empresas ou semelhantes a nomes de estabelecimentos buscando explorar a visibilidade dos locais. Segundo informações da Via-Mobilidade, a Linha-9 Esmeralda transportou uma média de 458 mil passageiros ao longo do último mês. Só nas duas estações que agora integram o programa de naming rights, foram cerca de 33 mil pessoas.

Com os novos nomes as estações se juntam a outras quatro que também já integram o modelo em São Paulo. São as estações: Paulista – Pernambucanas; Saúde – Ultrafarma; Carrão – Assai Atacadista e Penha – Lojas Besni.