Cotidiano Mais 172 pessoas morreram de covid-19 no Estado do Rio nas últimas 24 horas

Subiu para 59.959 o número de óbitos por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro. Apenas nas últimas 24 horas, 172 pessoas morreram, segundo o painel de monitoramento da secretaria estadual de Saúde. O número total de casos confirmados até hoje é de 1.058.911, dos quais 12.417 ocorreram desde o fim da tarde de ontem.

A taxa de ocupação de UTIs por pacientes com covid-19 está em 65%. Cada doente espera cerca de uma hora até ser internado. Já as enfermarias estão com 38,5% de ocupação e a mediana do tempo de espera é também de uma hora.

A capital fluminense continua liderando o ranking das cidades com maior número de contaminações e óbitos – 409.881 e 30.756, respectivamente. Nas últimas 24 horas, 48 pessoas morreram de covid-19 na capital fluminense. Em seguida, aparece o município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, com 55.251 casos e 2.847 mortes, 16 desde ontem.