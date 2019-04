Maia diz que vai trabalhar para liberação urgente de verbas federais para o Rio

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), declarou que vai trabalhar pela urgente liberação de verbas para a cidade do Rio de Janeiro. Pelo Twitter, o deputado também lamentou a “situação de calamidade que se encontra” o Rio e prestou solidariedade às famílias das vítimas que morreram em decorrência das chuvas que atingem a cidade.

“Conversei com o prefeito Crivella e com o ministro do Desenvolvimento Regional para a liberação de forma urgente dos investimentos do PAC das Encostas, PAC das Enchentes e do Minha Casa Minha Vida”, escreveu Maia, que disse estar “em contato com o governo federal para ver de forma podemos levar para o Rio esses investimentos que estão parados”.

Os tuítes de Rodrigo Maia foram publicados após críticas do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), ao governo federal. Em entrevista coletiva dada na manhã desta terça-feira, 9, o prefeito culpou pela tragédia a falta de repasse de recursos federais para manutenção e remoção de habitantes de áreas de risco.

Crivella disse que foi “várias vezes” a Brasília em busca de repasses, mas não conseguiu nada. “Nossas parcerias com o governo federal, nesse primeiro ano Bolsonaro, praticamente pararam”, disse o prefeito.

Mortes

Ao menos três pessoas já morreram por causa da tempestade que atinge a capital fluminense desde a noite de segunda-feira, 8. Em fevereiro deste ano, outras dez pessoas morreram por causa de enchentes na cidade. A previsão para esta terça é de que a chuva continue na cidade.