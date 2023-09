Macaco Chico, que sequestrou filhotes de gato e cachorro, é capturado no Piauí

Um macaco prego apelidado de Chico foi capturado pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Picos (Semam) e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nesta quinta-feira, 21.

O animal ganhou fama nas redes sociais após vídeos dele “sequestrando” filhotes de gato e de cachorro viralizarem no início da semana. A captura foi feita na cidade de Picos, no Piauí, local onde os registros do macaco foram feitos.

Em um dos vídeos, Chico aparece pendurado em uma árvore segurando um filhote de cachorro. Em outra, ele “monta” em um cão de médio porte enquanto carrega um filhote de gato.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Semam informou que a captura do macaco foi feita para a segurança dos moradores. As interações do animal com a população podem ser perigosas, já que ele pode atacar alguém caso se sinta ameaçado, gerando “contaminações graves e problemas de saúde pública”.

“Tal situação, embora viesse sendo tratada como ‘curiosa’, deve ser tratada com a seriedade que a situação exige. Animais silvestres possuem características e comportamentos que são próprios de suas espécies e que, na natureza, no seu habitat natural, são totalmente adequados, porém, fora desse ambiente podem se tornar perigosos para os próprios animais e para quem está a sua volta”, diz o comunicado.

A Semam também explicou que a captura do macaco foi feita por profissionais qualificados e que o animal foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama, em Teresina, capital do estado.

“O macaco em questão já passou por processo de domesticação e posterior abandono, o que faz com que o trabalho de triagem e possível reabilitação seja feito por especialistas em local adequado. Trata-se de um animal silvestre e não animal doméstico e, por isso, exige cuidados adequados na captura e tratamento”, diz a nota.

No Cetas, Chico passará por um processo de avaliação para saber se é possível que ele seja reinserido na natureza. A Semam também reforçou que a “captura e encarceramento de animais silvestres é crime e gera prejuízos ambientes e de saúde pública”.