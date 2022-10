Luz espacial brilhante fascina astrônomos

Os astrônomos observaram e ficaram fascinados com o flash de luz mais brilhante já visto, emitido a uma distância de 2,4 bilhões de anos-luz da Terra e supostamente causado pelo nascimento de um buraco negro.

Essa explosão de raios gama – forma mais intensa de radiação eletromagnética – foi observada pela primeira vez por telescópios em órbita da Terra no domingo passado e a luz residual continua sendo estudada por cientistas de todo o mundo.

Os cientistas acreditam que esses surtos, que duram vários minutos, são causados pela morte de estrelas gigantes, mais de 30 vezes maiores que o Sol, segundo o astrofísico Brendan O’Connor.

A estrela explode e se torna uma supernova, antes de colapsar e formar um buraco negro. A matéria então forma um disco ao redor do buraco negro, é absorvida e liberada como energia viajando a 99,99% da velocidade da luz.

O flash liberou fótons com um recorde de 18 teraelétron-volts de energia e impactou as comunicações de ondas longas na atmosfera da Terra. “Está quebrando recordes, tanto no número de fótons quanto na energia dos fótons que chegam até nós”, disse O’Connor.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.