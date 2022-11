Lula também se encontrará com secretário-geral da ONU nesta quinta-feira

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ter um terceiro encontro com uma autoridade nesta quinta-feira, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Antônio Guterres. A reunião deve ocorrer em alguma sala reservada no centro de convenções onde acontece a 27ª Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (COP-27), no balneário de Sharm El-Sheikh, no Egito.

Pela manhã, a assessoria de imprensa de Lula informou que ele também teria reuniões bilaterais nesta quinta-feira com o ministro do Meio Ambiente da Noruega, Jonas Gahr Støre, por volta de meio-dia, no hotel onde Lula está hospedado.

Mais tarde, após encontro com lideranças indígenas, prevista para acontecer daqui a pouco, o presidente eleito deve se encontrar, na COP-27, com a ministra de Relações Exteriores da Alemanha, Annelena Baerbock.

Noruega e Alemanha são doadores do Fundo Amazônia e divulgaram, após Lula ter vencido as eleições presidenciais, que desbloquearão recursos destinados ao fundo.