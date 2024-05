Brasil e Mundo Lula sobre enchentes no RS: Parece que as pessoas não cuidaram das comportas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 13, que a enchente no Rio Grande do Sul não teria acontecido só por causa das chuvas. Ele mencionou um mau cuidado de comportas. Há um sistema desse tipo em Porto Alegre, por exemplo. Lula deu as declarações em reunião ministerial sobre as enchentes. O compromisso foi fechado, mas a fala inicial do presidente foi divulgada pela assessoria de imprensa no Palácio do Planalto.

“Esse fenômeno que aconteceu me parece que não foi só chuva. Me parece que teve um fenômeno também das pessoas que não cuidaram das comportas que deveriam ter cuidado há muito tempo”, disse o presidente da República.

O petista disse que o compromisso de seu governo é deixar o Rio Grande do Sul “como era antes das chuvas”. Segundo ele, o governo não tem estrutura para lidar com as doações na velocidade cobrada. Segundo ele, há necessidade de fazer reconhecimento, seleção e necessidade das demandas.

Lula disse que a reunião era emergencial para alinhar o governo, principalmente sobre o Rio Grande do Sul. Ele disse que há uma infinidade de programas sobre o tema, inclusive de médio e longo prazo. O chefe do Executivo também disse que ministros não anunciarem ideias. Antes, seria necessário transformar a ideia em uma “política real”, e que ideias podem terminar sem construir ações sólidas. Ele também disse que quer que a reunião seja curta.

O presidente da República também declarou que negacionistas tentam deslegitimar as discussões sobre as mudanças climáticas. Também afirmou que deve apresentar um plano nacional para resolver as enchentes no Rio Grande do Sul.