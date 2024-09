Lula sobre decreto armas: Temos de separar quem quer fazer maldade e quem quer fazer competição - O Liberal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o governo deverá fazer um “reparo” em um decreto do Poder Executivo sobre o registro, a posse e a comercialização de armas de fogo e de munição. As declarações ocorreram nesta terça-feira, 17, durante reunião dos Três Poderes sobre as queimadas no Brasil.

“Vamos fazer um decreto de armas, que está uma polêmica lá na Câmara e tal, e eu estou falando ao Lewandowski: nós temos que fazer um reparo, nós vamos ter que separar o que é gente que quer aprender a atirar para fazer maldade ou para se autodefender, com o pessoal que aprende a atirar para fazer competição nacional e internacional”, afirmou.

Na ocasião, Lula disse que quer “separar o joio do trigo para não punir gente que não deva ser punida”.

Em 2023, o governo federal havia feito um decreto de regulamentação dos procedimentos de aquisição, registro, posse, porte, cadastro e comercialização de armas de fogo. O Congresso, no entanto, reagiu ao decreto e iniciou a tramitação de uma proposta que sustaria as novas normas. Agora, o Executivo e o Legislativo negociam uma saída intermediária, por meio da apresentação de uma nova proposta pelo governo.