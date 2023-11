Lula sanciona critérios para retomar obras em educação e saúde; lei trata também de Fies

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou sem vetos nesta quarta-feira, dia 1º, o texto do Pacto Nacional pela Retomada de Obras, um projeto com critérios para reforçar investimentos nas áreas de educação e saúde.

A ordem de prioridade para retomada das obras levará em conta o porcentual já concluído do empreendimento e se o município onde fica a obra sofreu algum desastre natural nos últimos dez anos, entre outros critérios. De acordo com o governo, são necessários R$ 6,2 bilhões nos próximos anos para tocar as obras.

O projeto também dá descontos para beneficiários do Fies quitarem suas dívidas, além de estipular diretrizes para o uso dos recursos da Lei Aldir Blanc, voltada para o setor de cultura.

A sanção foi feita em cerimônia fechada no Palácio do Planalto. De acordo com a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto, participaram os ministros Camilo Santana (Educação), Rui Costa (Casa Civil), Paulo Pimenta (Secom), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral) e Margareth Menezes (Cultura).