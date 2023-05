Cotidiano Lula: Racismo transcende fronteiras, como ficou demonstrado nos casos com Vini Jr.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudiou, mais uma vez, os ataques racistas sofridos pelo jogador de futebol brasileiro Vini Jr. Em vídeo enviado ao Fórum de Afrodescendentes da Organização das Nações Unidas (ONU), Lula destacou que o racismo transcende fronteiras, como ficou demonstrado nas ofensas sofridas pelo atleta.

“A lição que podemos tirar desses imperdoáveis episódios é que se Vini Jr., um jovem de 22 anos, é capaz de se insurgir contra multidões hostis, não resta dúvida de que podemos e devemos fazer mais para interromper esse circuito desumanizador de violência”, declarou Lula, em vídeo divulgado nesta terça-feira, 30.

Para Lula, mais do que nunca, o fórum mostra-se fundamental para avançar na declaração da ONU sobre o direito dos afrodescendentes. Sob liderança da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, o presidente reiterou o compromisso do Brasil na igualdade racial no âmbito interno e internacional.

De acordo com o presidente, com a participação de cada um, “estou certo que vamos virar o jogo contra o racismo”.