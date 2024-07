Lula: Queremos construir uma coisa acertada com os 27 Estados para segurança pública

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, 30, que vai esboçar uma proposta para a segurança pública com seus ministros que já foram governadores. Depois, deverá apresentar a ideia aos Estados. Ele deu a declaração em entrevista à TV Centro América, filiada da Globo em Mato Grosso.

“Estou convocando a reunião do Ministério da Justiça com os oito ministros que eu tenho que já foram governadores de Estado”, disse Lula. A ideia seria discutir as experiências que eles tiveram quando foram chefes de Executivo local.

“A partir desse esboço, da primeira proposta de projeto, a gente vai convocar uma reunião com os 27 governadores de Estado. Porque nós temos que pactuar. Nós temos que pactuar qual é o papel do Governo Federal, qual é o papel do governo estadual. Onde é que vai entrar as Forças Armadas, onde é que vai entrar a Polícia Nacional, onde é que vai entrar a Polícia Federal? Porque tudo tem que ser combinado. Porque a Polícia Federal não pode entrar no estado para resolver um crime estadual”, declarou o presidente da República.

“Queremos construir uma coisa acertada, com 27 Estados, para que a gente possa apresentar para a sociedade brasileira a ideia definitiva de que a gente vai combater o narcotráfico, o crime organizado, o contrabando de armas, o contrabando de gás, o contrabando de ouro, o contrabando de tudo nesse País”, disse Lula.