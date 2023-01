Cotidiano Lula: Nossa meta é desmatamento zero na Amazônia e emissão zero de gases

Em discurso após ser empossado pelo Congresso Nacional neste domingo, 1º, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que nenhum outro país tem as condições do Brasil para se tornar potência ambiental. Ele reforçou que é possível manter e ampliar a fronteira agrícola sem recorrer ao desmatamento.

“Nossa meta é alcançar desmatamento zero na Amazônia e emissão zero de gases do efeito estufa na matriz elétrica, além de estimular o reaproveitamento de pastagens degradadas. O Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola”, afirmou Lula.

O presidente prometeu ainda iniciar uma transição energética e ecológica para uma agropecuária e mineração sustentáveis, além de garantir uma agricultura familiar forte e uma indústria mais verde.