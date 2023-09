Lula lamenta ciclone no RS que deixou 46 mortos e 46 desaparecidos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou nesta segunda-feira, 11, em Nova Délhi, o ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul e o terremoto que matou mais de 2 mil pessoas no Marrocos na semana passada. “Não tem muita explicação para a ocorrência das tragédias, a não ser a mudança do clima, a não ser o que nós estamos fazendo com o planeta”, disse Lula, pouco antes de embarcar para Brasília, após ter participado da Cúpula do G20 na capital indiana.

Lula foi criticado por não ter visitado o local da tragédia no Rio Grande do Sul, que soma 46 mortos e 46 desaparecidos.

No domingo, seis dias após a passagem do ciclone, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) visitou a região e anunciou a liberação de recursos para as vítimas e para a reconstrução da infraestrutura danificada.