Brasil e Mundo Lula edita nova MP para destinar R$ 1,626 bi em crédito extraordinário para ações no RS

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, editou nova Medida Provisória para destinar R$ 1,626 bilhão para ações de reconstrução no Rio Grande do Sul. A maior parte dos recursos foi destinada ao Ministério das Cidades, com R$ 1,3 bilhão.

Desse volume, o valor de R$ 1,1 bilhão será usado para a integralização de cotas ao Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e a subvenção econômica destinada à ampliação do acesso ao financiamento habitacional.

Outros R$ 200 milhões irão para o apoio à produção habitacional de interesse social.

O Ministério da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional receberá R$ 300 milhões para o apoio financeiro às famílias desalojadas ou desabrigadas devido aos eventos climáticos ocorridos no Estado.

O restante dos recursos será dividido em ações da Justiça Eleitoral e do Ministério de Portos e Aeroportos.