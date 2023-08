Lula diz que telemedicina será exitosa e fala em conectar hospitais com universidades

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (7) que desconfiou da telemedicina no passado, mas que a prática será “exitosa”. Ele também elogiou o funcionamento de um navio hospital ancorado em Santarém (PA) e conectado com universidades – e falou em replicar o modelo.

Lula falou durante visita ao Navio Hospital Escola Abaré, em uma praia de água doce de Santarém, onde fica a Universidade Federal do Oeste do Pará.

“Quando se começou a falar em telemedicina, houve um tempo em que eu também tinha dúvidas se ia dar certo ou não”, disse o petista. “Agora eu estou aqui sentado numa cadeira na frente de pessoas que estão vivendo isso e estão provando que vai dar certo. O nosso sonho é conectar o Brasil inteiro tanto na educação quanto na saúde”, declarou o presidente da República.

“Essa é a primeira vez que eu converso diretamente com gente que foi atendida por telemedicina, e eu acho que a experiência será extremamente exitosa”, afirmou Lula.

“Eu vim ver um barco e na verdade eu estou vendo um hospital conectado com a nossa universidade do Pará com a Universidade Federal do Amazonas. Eu penso que a gente pode fazer isso com muitas outras universidades no Brasil inteiro. E tentar criar hospital universitário”, declarou o presidente.

Lula também disse que há um “sonho” de conectar os diversos serviços públicos do Brasil, como os de educação e saúde.